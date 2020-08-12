اليونان: نراقب النشاطات التركية في المتوسط عن قرب

قالت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، إن سفن سلاح البحرية التركي، كانت على مسافة 60 ميلًا بحريًا، جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية مما يشكل انتهاكا للحدود البحرية.وتابعت الدفاع اليونانية: أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية، وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية في خبر عاجل ورد إليها.يأتي هذا فيما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر بدء سفينة «أوروتش رئيسۑ»، بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.وقال دونماز «تم إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائية الأبعاد لغاية 23 أغسطس».