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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع فى منتصف التعاملات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:10 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 أغسطس 2020 في منتصف التعاملات الصباحية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية وكذلك العالمية ومعدل التغير لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسعار لحظة بلحظة.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، منتصف التعاملات.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت تراجعا ملحوظا أمس تأثرًا بالبورصات العالمية وتوترات حركة التداول.

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن عيار 21 سجل نحو 855 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 732 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 977 جنيها، بعدما كان تخطي حاجز الـ1000 جنيه.

وسجلت أسعار الجنية الذهب انخفاضا في أسعارها أمس واستقرت اليوم عند سعر 6840 جنيها، فيما سجلت سعر الأوقية العالمية نحو 1932 دولارا.

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب باعتباره ملاذا آمن للمستثمرين وكذلك سلعة أساسية في تقاليد الزواج المصرية وإقامة الخطبة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من التوتر بين الصعود والهبوط، منذ أمس بسبب توتر البورصات العالمية وتوتر الأحداث الاقتصادية على مستوى العالم.

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