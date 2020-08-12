إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الشيوخ في «الشيخ غريب» بالمرج (صور)

بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، شهدت لجان مدرسة الشيخ غريب بالمرج، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بالمرج، انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، إلى جانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حالات الطوارئ.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.