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محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«خيام ومكيفات» لراحة الناخبين في الداخلة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:07 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
الوادي الجديد : محمد مهدي
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حرص أهالي قرية القصر بمركز الداخلة على إنشاء خيام عربية ووضع مكيفات هوائية لراحة المواطنين الذين يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

حيث أكد أحمد زكي أحد أبناء قرية القصر، أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية بتنفيذ مظلات لراحة المواطنين قبل وبعد عملية التصويت، وذلك لارتفاع درجة الحرارة لليوم الثاني على التوالي بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف زكي أنه تم تنفيذ وإنشاء خيام عربية ووضع بعض مكيفات الهواء بواسطة تعاون الأهالي الذين حرصوا على راحة كبار السن والشيوخ، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

حيث انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ منذ صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

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