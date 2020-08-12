تعزيزات أمنية عراقية على الحدود بعد الاعتداءات التركية

أعلن العراق على إرسال تعزيزات أمنية على الحدود، بعد الانتهاكات التركية الأخيرة لسيادة البلاد عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة عن مقتل 3 من قوات الحرس بينهم ضابطان كبيران، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية عن مسؤولون عراقيون.في التفاصيل، أرسل حرس الحدود مزيدًا من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، في نية من بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.وبعد الانتهاك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي الخميس.من جهته، طالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظًا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.