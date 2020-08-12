توافد المواطنين على لجان مدرسة مناشي الخطيب بالفيوم

شهدت لجنة الشهيد محمد حلمي عثمان بقرية مناشي الخطيب بالفيوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020م.وشهدت اللجان انتشارًا أمنيًا مكثفًا، والالتزام بالتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإقبالًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.