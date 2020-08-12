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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ببني سويف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:01 م
حادث سير
حادث سير
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي نزلة بياض العرب في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة تبين أن الجثث لثلاثة أشخاص، وهم: جمال عبدالحميد أحمد 23 سنة، عامل، وجثتين آخرين مجهولين الاسم والهوية، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين هم: محمود عبدالحميد أحمد 21 سنة، طالب مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، موسى سعيد محمود 13 سنة، طالب مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، مختار مصطفى خلاف 29 سنة، عامل مصابا باشتباه كسر بالفكين وجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، حماده عبد الله محمود 22 سنة، عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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