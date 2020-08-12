روسيا: الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا ستكون 5 ملايين جرعة شهريًا

قال مدير المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة (جامالي) ألكسندر جينتسبورج، إن الطاقة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا، الذي يعمل عليه المركز، ستكون حوالي خمسة ملايين جرعة شهريًا بحلول شهر ديسمبر المقبل.وأضاف جينتسبورج - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أوردته وكالات أنباء روسية - أنه وفقًا للجدول الزمني، يجب أن تكون السعة حوالي 5 ملايين جرعة شهريًا، وفي غضون عام سيتم تزويد البلاد بأكملها بالعقار المناسب.وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أكد،خلال مؤتمر صحفي مع مدير مركز "جامالي"، أن إنتاج لقاح كورونا سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، موضحا أن اللقاح يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.. مشيرا إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون طوعية للجميع.يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أمس الثلاثاء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "جامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.