رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع كمامات طبية على الناخبين فى «عابدين» بوسط البلد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:59 م
توزيع كمامات
توزيع كمامات
عبدالله هشام - أسماء منصور
طباعة
وزع أفراد الأمن كمامات طبية على الناخبين المتوافدين إلى لجان مدرسة عابدين الثانوية بوسط البلد للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

كما حرص القائمون على تطبيق التباعد الجمعي بين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم بالتأكيد على الوقوف في الأماكن المحددة للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩".

وشهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

ووضع مسئولو اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وانطلق صباح أمس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن تفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض، أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

موضوعات متعلقة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

الصحة العالمية: لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة