توزيع كمامات طبية على الناخبين فى «عابدين» بوسط البلد

وزع أفراد الأمن كمامات طبية على الناخبين المتوافدين إلى لجان مدرسة عابدين الثانوية بوسط البلد للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.كما حرص القائمون على تطبيق التباعد الجمعي بين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم بالتأكيد على الوقوف في الأماكن المحددة للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩".وشهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.ووضع مسئولو اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".وانطلق صباح أمس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن تفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض، أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.