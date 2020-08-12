لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

أعلنت السفارة المصرية في لبنان، عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، وصول دفعة رابعة من الجسر الجوي المصري، حيث تم إرسال 14 طنا من الطحين والدقيق، ونشر حساب السفارة مجموعة من الصور لوصول الطائرة، معلقًا عليها: "وصول الموجة الرابعة من الجسر الجوي المصري.. ١٤ طنا من الطحينالدقيق، لتعويض المخزون الاستراتيجي اللبناني من القمح وضمان عدم انقطاع دورة إنتاج الخبز"."الدستور" تحدثت مع أهالي لبنان، الذين شكروا مصر عقب وصول المساعدات إليهم، حيث قالت شيرين غنيم، إحدى المواطنات اللبنانيات،: "شكرًا كتير هيدي الناس بجد تعذبت وتعبت معنا.. ربنا يبارك بعمرهم وبصحتهم الله يحميهم.. مصر دائما سند وخير رفيق لمصر.. ونحنا شعب واحد لا يفرقه أحد على مر الزمان"، مضيفة أن ما تفعله مصر مع لبنان يدل على العلاقات الأخوية بين البلدين، والتي لا تقتصر على البلدين فقط، بل علاقة وطيدة بين شعبين متآخين.وقال علي ديب، أحد المواطنين اللبنانيين، لـ"الدستور"،: "تحية من جنوب لبنان إلى الشعب المصري ودولة مصر الشقيقة"، مؤكدًا أن مصر أول دولة دعمت لبنان ليس في موقف الانفجار الأخير فحسب، بل على مر السنوات الماضية في أزمات مختلفة، مشيرًا إلى أن ما تفعله مصر يثبت أنها "أم الدنيا" بالفعل وليس بالحديث فقط.أما نبيلة يونس، إحدى المواطنات اللبنانيات، أضافت لـ"الدستور"،: "شكرا مصر.. شكرا أم الدنيا.. ألف ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مضيفة أن الشعب اللبناني يحب مصر كثيرًا وبين الشعبين علاقات تاريخية وطيدة، والشعب المصري هو صديق الشعب اللبناني وبينهم علاقات وطيدة بشكل كبير لم تكن وليدة اليوم"، مضيفة: "السيسي قائد العرب.. الله يرزقنا مثله".أما محمد العبادي، أحد المواطنين اللبنانيين، قال لـ "الدستور"، "تسلم اﻷيادي.. حفظ الله مصر أرضا وشعبا ورئيسا.. وجعلك ذخرا وسندا وشقيقة كبرى للدول العربية"، مضيفًا أن اللبنانيين يرون السيسي منذ توليه الحكم في مصر زعيمًا محنكًا وقائدًا لشعب مصر ورجل إنجازات استطاع أن يقي مصر شر الفتن، مضيفًا: "نحبك يا سيسي ونتمنى أن نراك على أراضي لبنان لإعطائك التحية كما ينبغي".