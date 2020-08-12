رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«استغاثات الوزراء» تستجيب لطلب إجراء جراحة لتوأمتين ملتصقتين عمرهما 12 شهرا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:07 م
حسام المصري
حسام المصري
أ.ش.أ
طباعة
استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة طلب إجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ لتوأمتين ملتصقتين تبلغان من العمر 12 شهرا، تقيم أسرتهما في محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الاستغاثات الطبية تلقت استغاثة من أسرة التوأمتين الملتصقتين لين ولنا، البالغ عمرهما سنة، حيث طلبت جدتهما، وهي عائلهما الوحيد بعد انفصال الأب والأم، إجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأمتين.

وأضاف الدكتور حسام المصري "على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع جدة الطفلتين، لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، ومن ثم تم التواصل مع الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مبروك رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، لاستقبال الطفلتين، وبالتنسيق مع الأسرة تم حجزهما برفقة والدتهما وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة".

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء أن لجنة الاستغاثات الطبية مستمرة في متابعتها لحالة الطفلتين الصحية، وحتى إجراء العملية وتماثلهما للشفاء، لافتا إلى أن اللجنة ترصد وتتابع استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

موضوعات متعلقة

بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة