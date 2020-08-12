«الخشت»: تقويم «كامبريدج» لطلاب الثانوية البريطانية iG غير عادل

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن استيائه من نظام التقويم «غير العادل» الذي اتبعته جامعة كامبريدج في الثانوية البريطانية IG، إذ خالفت المعايير التي أعلنتها سابقًا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks.وقال «الخشت» إن الجامعة لم تأخذ الأدلة من المدارس رغم أنها المعيار العادل واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب.وتواصل مع رئيس جامعة القاهرة العديد من الأسر والطلاب والأساتذة وطلبوا منه إيصال صوتهم وشعورهم بالظلم من نتائج «كامبريدج» والتي لم تأخذ الأدلة من المدارس.وأضاف: «تسببت هذا في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة وهم في هذه السن المبكرة، على الرغم من أنهم اختاروا نظامًا تعليميًا صعبًا وبذلوا جهودًا كبيرة. وفي الوقت الذي حصل فيه العديد من الطلاب على درجات أقل بكثير من مستواهم وتتعارض مع جهودهم المثبتة بالأدلة، وتتعارض مع تاريخهم ودرجاتهم في السنين الماضية، حصل طلاب آخرون على درجات أعلى بكثير من مستواهم دون دليل واضح».وأشار إلى أن هذا حدث بسبب النظام غير العادل الذي اتبعته «كامبريدج» والذي لا يقوم على أي نوع من الأدلة لأسباب غير مفهومة ودوافع من الواضح أنها غير علمية.وأثارت النتائج غير العادلة سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.