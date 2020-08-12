رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:00 م
جائزة مي غصوب
جائزة مي غصوب
جمال عاشور
طباعة
تسبب تفشّي كورونا وصعوبات السفر، فى تأجيل الإعلان ونشر الرواية الفائزة بـ"جائزة مي غصوب" في دورتها الثانية، الذي كان مقرّرًا في فبراير 2021، لعام 2022.

انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2019، وفازت بها الكاتبة الليبية كوثر الجهمي عن روايتها "عايدون" التي صدرت عن دار الساقي عام 2019.

وبالنسبة إلى الدورة الثالثة، ستبدأ استقبال الترشيحات من 1 يناير 2022 حتى نهاية ديسمبر 2022.
وتمنح «جائزة مي غصوب للرواية» لكاتب لم يسبق أن نشر كتابًا من قبل، والجائزة أن تنشر الدار الرواية الفائزة.

وتُعلَن الرواية الفائزة في حفلة تقام في بيروت بحضور الفائز وأعضاء لجنة التحكيم مع الرواية الفائزة المنشورة.

تستقبل الدار الأعمال الروائيّة المرشحة للجائزة، على أن تكون مكتوبة باللغة العربيّة، مع السيرة الذاتيّة للكاتب وملخص عن الرواية.

مي غصوب كاتبة وفنّانة لبنانية، مؤسّسة «دار الساقي» مع رفيق دربها أندره كسبار، مزجت بين شغفها بالأدب والكتابة والنحت، واشتهرت بجرأتها ودفاعها عن قضايا المرأة.

صدر لها عن «الساقي»: «ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديو»، «مزاج المدن»، «وداعًا بيروت»، «الرجولة المتخيّلة»، «المرأة العربية وذكوريّة الأصالة».

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الصحة العالمية: لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة