تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

تسبب تفشّي كورونا وصعوبات السفر، فى تأجيل الإعلان ونشر الرواية الفائزة بـ"جائزة مي غصوب" في دورتها الثانية، الذي كان مقرّرًا في فبراير 2021، لعام 2022.انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2019، وفازت بها الكاتبة الليبية كوثر الجهمي عن روايتها "عايدون" التي صدرت عن دار الساقي عام 2019.وبالنسبة إلى الدورة الثالثة، ستبدأ استقبال الترشيحات من 1 يناير 2022 حتى نهاية ديسمبر 2022.وتمنح «جائزة مي غصوب للرواية» لكاتب لم يسبق أن نشر كتابًا من قبل، والجائزة أن تنشر الدار الرواية الفائزة.وتُعلَن الرواية الفائزة في حفلة تقام في بيروت بحضور الفائز وأعضاء لجنة التحكيم مع الرواية الفائزة المنشورة.تستقبل الدار الأعمال الروائيّة المرشحة للجائزة، على أن تكون مكتوبة باللغة العربيّة، مع السيرة الذاتيّة للكاتب وملخص عن الرواية.مي غصوب كاتبة وفنّانة لبنانية، مؤسّسة «دار الساقي» مع رفيق دربها أندره كسبار، مزجت بين شغفها بالأدب والكتابة والنحت، واشتهرت بجرأتها ودفاعها عن قضايا المرأة.صدر لها عن «الساقي»: «ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديو»، «مزاج المدن»، «وداعًا بيروت»، «الرجولة المتخيّلة»، «المرأة العربية وذكوريّة الأصالة».