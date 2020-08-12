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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل عروض البيت الفني للمسرح اليوم وأسعار التذاكر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:57 ص
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
حسين الجندي
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تستمر خشبات المسرح المختلفة في تقديم عروضها للجمهور، حيث يقدم البيت الفني للمسرح اليوم الأربعاء عرضين مسرحيين، الأول على المسرح المكشوف، في دار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو العرض المسرحي "السيرة الهلامية"، وسعر تذكرته 45 جنيه.

وتدور قصة العرض حول قيمة الانتقام عند هاملت في إطار صعيدي بشكل معاصر، "السيرة الهلامية "بطولة محمد ابراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

كما يُقدم على خشبة مسرح الطليعة في العتبة وبالتحديد داخل "قاعة صلاح الصبور" في الساعة السابعة مساءً العرض المسرحي "كأنك تراه "، وسعر التذكرة 25 جنيهًا.

وعرض "كأنك تراه"، هو من تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

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