وزير السياحة يبحث مع مستثمرين سياحيين الترويج لمصر بالأسواق الخارجية

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة به، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية، خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي.وبحث خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر في الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحي المصري، أيضا إمكانية الاستعانة بخبراء لوضع خطة استراتيجية تسويقية سياحية للمقاصد المصرية طويلة الأجل تستمر حتى عام 2025، لتضع أيضا محددات تنمية البنية التحتية التي تحقق أهداف التنمية السياحية وعدد السائحين اللازم استجلابه.