كمامات ورعاية كبار السن.. مشاهد إنسانية بلجان انتخابات الشيوخ (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يبرز لقطات إنسانية لمساعدة مشرفي اللجان والقائمين على الانتخابات لكبار السن، من خلال اصطحابهم للجان وتوزيع الكمامات حفاظا على سلامتهم.وأدلى في اليوم الثاني للانتخابات عدد من المسؤولين ووزراء الدولة بأصواتهم لأهمية مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي والديمقراطي، وناشدوا كل المصريين ممن يحق لهم التصويت أن يتوجهوا ويقوموا بدورهم الوطني في تلك العملية الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.