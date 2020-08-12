إقبال متوسط على التصويت بانتخابات الشيوخ في لجان وسط البلد بالقاهرة

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد، إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.ووضع مسؤولي اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.