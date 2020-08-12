معارض موريتاني: الرئيس الغزواني قدم خطوات تجعل هناك أملا نحو الإصلاح

قال الدكتور محمد ولد مولود رئيس حزب قوى التقدم الموريتاني المعارض إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قدم خطوات تجعل هناك أملا حقيقيا نحو الإصلاح.وأضاف ولد مولود الذي يقود حزب اليسار الرئيسي في موريتانيا في تصريحات اليوم الأربعاء، إن قبول لجنة تحقيق برلمانية وقبول نتائجها، وإبعاد الملاحقين قضائيا من الحكومة هو أول الأمل في تحقيق الإصلاح.وتعيش موريتانيا حاليا أكبر انفتاح من القيادة السياسية على الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا ضمن توجه جديد لم تشهده البلاد منذ استقلالها عن فرنسا قبل ستين عاما.