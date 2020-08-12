فرق تطوعية لتوجيه المصوتين إلى لجان انتخابات الشيوخ في الإسكندرية

شهدت لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ في لجان مدارس غرب الإسكندرية، انتشار فرق تطوعية لمساعدة الناخبين من كبار السن على معرفة مقار لجانهم، لتسهيل عليهم في الإدلاء بأصواتهم.وقال عبد الهادي الجندي، 26 سنة، كيميائي متطوع، إن العمل الذي يقومون به أمام مقرات اللجان الانتخابية تطوعي لمساعدة وتوجيه الناخبين إلى لجانهم للإدلاء بأصواتهم.وأضاف، أن الفرق متواجدة بجوار كل مدرسة منذ بداية العملية الانتخابية، وهدفهم الاستعلام عن رقم ومقر اللجنة الخاصة بالناخب باستخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة اللاب توب، ويتم كتابة البيانات على ورق أبيض "لا توجد عليه دعاية" انتخابية للمرشحين، وتسليمها للناخبين.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.