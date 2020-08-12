رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:44 ص
الفنانة زهرة العلا
الفنانة زهرة العلا
ايهاب مصطفى
طباعة
روت الفنانة زهرة العلا حكايتها مع التمثيل وتفاصيل عن حياتها الشخصية خلال حوار معها نشر في مجلة "الكواكب"، وكان من أبرز التفاصيل التي تحدثت عنها قصة تعرفها على الفنان زكي طليمات في غارة جوية بمحافظة الإسكندرية.

قالت زهرة": "أيام الحرب العالمية الثانية، كنت لا أزال صغيرة، وكانت دول المحور لها غارات شديدة مركزة فوق الإسكندرية، ورغم سني الصغير كنت شغوفة بمشاهدة أفلام السينما وحضور المسرحيات التي تعرضها الفرق المسرحية التي تأتي للإسكندرية، وتصادف أن زارت الفرقة الحكومية الإسكندرية وقررت أن تقصر حفلاتها على (الماتينيه) نظرًا لما كان يسود المدينة من ظلام دامس سببه الحرب والخوف من الغارات".

وتابعت: "ذهبت لأشاهد مسرحية (الملك لير)، وكان المدير الفني للفرقة أيامها هو زكي طليمات، ولم يكد الستار ينسدل على الفصل الأول من المسرحية حتى ضربت صفارات الإنذار إيذانًا بغارة جوية، وتسارع الناس يهربون إلى المخابئ في خوف، بينما بقيت أنا أراقب الممثلين والممثلات وقد أصابهم ذعر شديد، وأذكر أنني صحت فيهم: (أنتم خايفين من إيه.. يلا مثلوا)".

وأردفت: "ولفت نظر زكي طليمات فاستدعاني وجلس معي يسألني عن اسمي ويستفسر عن سر وجودي بالمسرح وأين والدي ومثل هذه الأسئلة التي يسألها المرء لطفلة أثناء غارة جوية، إلا أنني أفلحت في أن أجعل زكي طليمات ينسى الغارة الجوية والقنابل المتفجرة، وزمجرة المدافع المضادة ويمضي ينصت إليَّ وأنا ألقي أبياتًا من الشعر التمثيلي وأقلد الكثير من الممثلين، وشعرت بإعجابه عندما ربت على كتفي قائلًا: (أرجو أن يكسبك الفن في المستقبل)".

وأكملت: "ومضت الأيام، وانتقلنا من الإسكندرية إلى القاهرة هربًا من الغارات الجوية، ثم آليت أن اتقدم إلى امتحان معهد التمثيل، خاصة بعد أن عرفت أن زكي طليمات هو مدير المعهد، وأمام لجنة الامتحان، وكان زكي طليمات أحد أعضائها، وألقيت نفس الشعر الذي ألقيته أمامه في الإسكندرية، كنت أظن أنها سوف تذكره بي، ولكن هذا لم يحدث".

وواصلت: "وانتظمت في الدراسة بالمعهد بعد نجاحي في امتحان القبول، وذات يوم سألني زكي طليمات إن كنت اشتغلت بالتمثيل من قبل، وكدت أذكره بلقائي الأول معه في الإسكندرية أثناء الغارة، إلا أن شيئًا منعني عن ذلك الحدث فنفيت انشغالي بالتمثيل".

واختتمت: "أيام حرب فلسطين حدثت غارة جوية على القاهرة، ولجأت إلى أحد المخابئ، وصورني أحد المصورين داخل المخبأ، وظهرت صورتي مبتسمة أثناء الغارة، ولم يلبث أن جائني أحد المخرجين يحمل المجلة بين يديه قائلًا إنه صمم على أن يعطيني دور البطولة في فيلمه القادم بعد أن شاهد صورتي التي التقطت لي أثناء الغارة، وكنت وجهًا جديدًا في الفيلم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة