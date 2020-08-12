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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نمو قوي للناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:36 ص
منطقة اليورو
منطقة اليورو
أ.ش.أ
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كشفت بيانات صادرة اليوم الأربعاء،أن الناتج الصناعي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" حقق نموا قويا خلال شهر يونيو الماضي، بدعم عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء الأوروبي"يوروستات"، سجل الناتج الصناعي لدول منطقة اليورو مجتمعة نموا بنسبة 9.1% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي، لكنه يظل أقل من المستويات المحققة قبل اندلاع أزمة تفشي جائحة كورونا بنحو 11 %.

وبحسب الخبراء، فإن تعافي الناتج الصناعي لمنطقة اليورو من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء الأوروبي أن دولة سلوفاكيا صاحبة المساهمة الأكبر في النمو المحقق للناتج الصناعي الأوروبي خلال شهر يونيو بنسبة بلغت 21.7%، حيث يرتكز اقتصاد الدولة الأوروبية على صناعة السيارات وترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية.

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