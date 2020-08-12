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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تسجل 201 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:46 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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ذكرت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 40 ألفًا و794 حالة.

ونقلت صحيفة (بانارمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة "أنه تعافى أيضًا 335 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 ألفًا و492 حالة".

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس قد بلغت 806 أشخاص بعد تسجيل 3 حالات جديدة بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 234 حالة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 179 ألفًا و32 اختبارًا منذ بداية تفشي المرض في البلاد.

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