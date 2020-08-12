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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:42 ص
مكافحة كورونا
مكافحة كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المجلس القومي للسكان عن البدء في تنفيذ مرحلة تثقيف الأقران، وهي المرحلة التالية من "مبادرة شباب مصر" والتي تستهدف بناء قدرات المتطوعين فى التثقيف الإيجابي ورفع الوعي لدى الشباب والآباء بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا "COVID-19".

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي يحتفل به العالم يوم ١٢ أغسطس من كل عام لإتاحة الفرصة للاحتفال بالشباب وإسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة.

وقد أثرت جائحة كورونا على جميع الشرائح السكانية في العالم، ومن هنا جاءت أهمية اضطلاع " مبادرة شباب مصر " بدورها في رفع درجة الوعي والوقاية بنشر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالصحة العامة وكيفية تنفيذ ثقافة التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي لحماية النفس والغير، ومن ثم دفع جهود الدولة المصرية في التعافي من هذا الوباء.

تأتي مرحلة تثقيف الأقران، بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي لطلبة الجمعيات الطلابية، والذى تم من خلال ويبينار "محاضرة مباشرة عبر الإنترنت" فى شراكة بين المجلس القومى للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، حيث تضمن البرنامج التدريبى كيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس والتغذية السليمة والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت.

وسوف يبدأ الشباب المتطوعون فى توعية أقرانهم بكل الجامعات وكذلك أفراد المجتمع من مخاطر وباء كورونا والإصابات المجددة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لدعم الجهود الوطنية التى تقودها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار العدوى ومناهضة الوصم والتنمر ضد العاملين بالقطاع الصحى ومن أصيبوا بالعدوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة شباب مصر، والتي تم استئنافها منذ شهرين تقريبا، تأتي استكمالًا للشراكة المبرمة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة اليونيسيف مصر، لدعم تمكين الشباب فى العمل التطوعى والمشاركة المجتمعية كمثقفى أقران ومحدثين للتغيير بين أقرانهم وفى مجتمعاتهم المحلية، والمساعدة في العمل جنبًا إلى جنب مع الشباب على سد الفجوات بين الأجيال وتعزيز التضامن بين الفئات العمرية.

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