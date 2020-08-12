«التوحيد اللبناني» يتهم تركيا بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت

اتهم رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، تركيا بالضلوع في تفجير مرفأ لبنان، لافتًا إلى أن المعلومات والحقائق حول شحنة النيترات تشير بإصبع الاتهام إلى أنقرة.وقال وهاب في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "تخيلوا هذا الخبر، شركة الشماس التي تستعمل المتفجرات لا يسمح لها إلا بإدخال عشرة كيلوجرامات من هذه المادة كل فترة، إنتبهوا جيدا 10 كلج، متسائلا من اتخذ القرار السياسي إذا بإدخال 2700 طن هذا هو السؤال، الخطأ ليس إداريا، إذهبوا باتجاه ​تركيا​ هناك الحقيقة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.ونشر وهاب مقطع فيديو لعملية جسر الشغور الإرهابية التي نفذتها جبهة النصرة، منوهًا بأنه نفس الدخان، نفس الألوان، نفس المواد، وكانت تحصل عليها من تركيا.