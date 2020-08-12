حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 12 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، حظك اليوم، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.عاطفيًا: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظًا.صحيًا: تدرك جيدًا أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي.