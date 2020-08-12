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رئيس التحرير التنفيذي
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 12 أغسطس 2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:33 ص
برج الحوت
برج الحوت
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، حظك اليوم، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.

عاطفيًا: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظًا.

صحيًا: تدرك جيدًا أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي.

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