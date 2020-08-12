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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مايا مرسي: المرأة المصرية تبهرنا في جميع المواقف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:29 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تبهرنا في جميع المواقف، مشيرة إلى أنه في جميع فروع المجلس يحدث توعية مكثفة قبل أي استحقاق ديمقراطي سواء انتخابات رئاسية أو برلمان أو مجلس الشيوخ حاليًا.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنها تفاجئت من المرأة المصرية وإصرارها على التصويت بالعملية الانتخابية بمجلس الشيوخ في مثل هذا الطقس الحار، بالإضافة إلى وجود أزمة فيروس كورونا.

وأكدت أن المراة المصرية ما زالت تتصدر المشهد، لافتة إلى أن السيدات من كبار السن أصروا على النزول والتصويت، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة تعاون مع غرف المحافظين من أجل توفير وسيلة مواصلات لتلك الفئة من السيدات.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن المجلس يستقبل طلبات المرأة خلال العملية الانتخابية من خلال الخط الساخن 15115، متابعة أن المجلس يستقبل تلك الطلبات ويوصلها لغرفة المحافظين لتوفير كل طلباتهم.

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