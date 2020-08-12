استئناف تصوير «شارع 9» لـ رانيا يوسف.. السبت

قرر صناع مسلسل «شارع 9» العودة لاستئناف التصوير من جديد يوم السبت القادم بإحدى ديكورات المعادي ومصر الجديدة، وذلك بعد التوقف منذ إجازة عيد الأضحى الماضي.وكان صناع العمل صوروا ما يقرب من حلقتين فقط خلال فترة ما قبل عيد الاضحى، وانتشرت بعدها الأخبار عن أزمات إنتاجية حتى قرر الطاقم العودة وتأكيد عدم وجود أزمات.«شارع 9» مسلسل جديد من بطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعدد كبير من النجوم، ومن من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج إبراهيم إسحق.المسلسل الجديد ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة المكونة من 45 حلقة ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.