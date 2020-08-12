حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 12 أغسطس 2020
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:22 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:
مهنيًا: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصًا مرغوبًا به كثيرًا لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع.
عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.
صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.
مهنيًا: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصًا مرغوبًا به كثيرًا لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع.
عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.
صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.