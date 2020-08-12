الإمارات توافق على عودة المقيمين فى الخارج دون تقديم طلب

اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة، المرحلة الثانية، من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارًا من تاريخ 12-8-2020 بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.وبحسب ما نشره موقع "الإمارات اليوم" عبر موقعه الإلكتروني، صباح اليوم، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة.وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للإمارات وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفايروس «كوفيد- 19»، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.