رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات توافق على عودة المقيمين فى الخارج دون تقديم طلب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:09 ص
المقيمين في الخارج
المقيمين في الخارج
عبير سليم
طباعة
اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة، المرحلة الثانية، من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارًا من تاريخ 12-8-2020 بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

وبحسب ما نشره موقع "الإمارات اليوم" عبر موقعه الإلكتروني، صباح اليوم، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة.

وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للإمارات وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفايروس «كوفيد- 19»، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: انخفاض بدرجات الحرارة مع التصويت بانتخابات الشيوخ

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس