52.3 % انخفاضًا فى عدد بؤر الإصابة بـ«الحمى القلاعية»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انحسار عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية إلى 41 بؤرة عام 2019، مقابل 86 بؤرة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.وسجلت محافظة البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بـ8 بؤر بنسبـة 19.5٪ يليها محافظتا الشرقية والقليوبية بـ5 بؤر بكل محافظة بنسبة 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.ووفقًا النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2019، بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 21 بؤرة عام 2019، مقابل 46 بؤرة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 54.3٪ ويرجع ذلك إلى فاعلية طرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.وسجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بـ10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالي عدد البؤر وأقل عدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية، حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثى العترة للماشية والحيوانات 9.7 مليون حالة عام 2019 مقابل 8 ملايين حالة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.7٪، وسجلت محافظة البحيرة أعلى عدد تحصينات بـ1134 ألف حالة بنسبة 11.7٪ تليها محافظة المنوفية 1048 ألف حالة بنسبة 10.8٪ ثم محافظة الدقهلية بـ842 ألف حالة بنسبة 8.7٪ من إجمالي عدد حالات التحصينات وجاءت محافظة القاهرة بأقل عدد، حيث سجلت 25.5 ألف حالة بنسبة 0.3٪.َوسجلت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 611 ألف حالة عام 2019 مقابل 789 ألف حالة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪.سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة، حيث بلغت 67 ألف حالة بنسبة 11.0٪، وأقـل نسبة محافظة بورسعيد بعدد 823 حالة بنسبة 0.13٪ من إجمالي أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.