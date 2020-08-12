رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

52.3 % انخفاضًا فى عدد بؤر الإصابة بـ«الحمى القلاعية»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:55 ص
الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انحسار عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية إلى 41 بؤرة عام 2019، مقابل 86 بؤرة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.

وسجلت محافظة البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بـ8 بؤر بنسبـة 19.5٪ يليها محافظتا الشرقية والقليوبية بـ5 بؤر بكل محافظة بنسبة 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

ووفقًا النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2019، بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 21 بؤرة عام 2019، مقابل 46 بؤرة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 54.3٪ ويرجع ذلك إلى فاعلية طرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

وسجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بـ10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالي عدد البؤر وأقل عدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية، حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثى العترة للماشية والحيوانات 9.7 مليون حالة عام 2019 مقابل 8 ملايين حالة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.7٪، وسجلت محافظة البحيرة أعلى عدد تحصينات بـ1134 ألف حالة بنسبة 11.7٪ تليها محافظة المنوفية 1048 ألف حالة بنسبة 10.8٪ ثم محافظة الدقهلية بـ842 ألف حالة بنسبة 8.7٪ من إجمالي عدد حالات التحصينات وجاءت محافظة القاهرة بأقل عدد، حيث سجلت 25.5 ألف حالة بنسبة 0.3٪.

َوسجلت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 611 ألف حالة عام 2019 مقابل 789 ألف حالة عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة، حيث بلغت 67 ألف حالة بنسبة 11.0٪، وأقـل نسبة محافظة بورسعيد بعدد 823 حالة بنسبة 0.13٪ من إجمالي أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

أول تعليق من ترامب على اختيار كامالا هاريس نائبة لبايدن

الصحة العالمية: لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس