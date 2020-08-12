نائب تركى يقتل والدته وشقيقه بـ 10 رصاصات

قتل تولجا بولات، نائب حاكم مقاطعة هاتاي الجنوبية، شقيقه ووالدته بالرصاص في مدينة أضنة الجنوبية، وفقا لما نقلته مواقع تركية وموقع أحوال التركي.وتابع الموقع التركي أنه بعد عملية القتل هرب النائب التركي، وبعد الحادث وصل المدعي العام إلى مكان الحادث واتخذت الشرطة إجراءات أمنية في المنطقة، بينما قال شهود عيان إنهم سمعوا أكثر من 10 طلقات نارية.يذكر أن بولات قد أشرف على أعمال تنسيق الإغاثة الإنسانية لـ"منطقة غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وبحسب قناة TGRT الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنمية، فإن "بولات كان مسئولًا عن عفرين" وفي أوائل عام 2018.