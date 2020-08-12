جونز هوبكنز: عدد حالات الإصابة بكورونا يتجاوز 20 مليون حالة فى العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 20 مليون حالة.وأوضحت أن، هناك أكثر من 5 ملايين حالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة من بين 20 مليونا وألف و19 حالة عالميًا تشكل أكثر من ربع عدد الحالات المصابة في العالم، وجاءت البرازيل والهند في المركزين التاليين بـ3 ملايين و2.2 مليون إصابة على التوالي.كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 168 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 24 حالة جديدة.