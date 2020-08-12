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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: تنفيذ 300 وحدة لـ«التشخيص عن بعد» خلال 2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة، وهو ما يتضح من خلال مبادرة التشخيص عن بُعد، والتي تبنتها الدولة في مبادرة رئاسية نجحت في أن تكون ذات تأثير واضح خلال ظروف جائحة كورونا الحالية.

وأوضحت الاتصالات أن المبادرة استهدفت تنفيذ وإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد تنتشر في محافظات ومدن الجمهورية، في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة خلال العام الجاري، حيث تم بالفعل نقل 14 وحدة منها للتشغيل في مستشفيات العزل الصحي؛ نظرًا لأهميتها في الحفاظ على سلامة الأطباء والمرضى ذوي الأمراض المزمنة في هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت الوزارة خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مؤتمر «التحول الرقمي وقضايا العمل الاجتماعي»، الذي نظمته شبكة مطوري الخدمة الاجتماعية، برعاية الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية، على دورها في دعم مشروعات التنمية المجتمعية عن طريق دمجها باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على رؤية متكاملة للتحول الرقمي وبناء الإنسان، انطلاقًا من خطة الدولة للتنمية المستدامة، والأهداف الإنمائية.

وذكرت الوزارة، خلال بيان لها علي الموقع الالكتروني، أن هناك توجها بإرادة سياسية قوية لتنفيذ سياسات وأنظمة التعلم الإلكتروني كأحد المحاور الأساسية للتنمية المجتمعية وبناء الإنسان، من خلال عدد من البروتوكولات والاتفاقات التي تبرمها وزارة الاتصالات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية عن طريق تهيئة البنية التحتية الرقمية لتفعيل التعلم الإلكتروني بمعناه الواسع، والذي يشتمل على تأهيل الأكاديميين والدارسين للتعامل مع هذه المنظومة، إلى جانب تحويل المناهج للشكل الرقمي من خلال إطار علمي يحافظ على معايير جودة التعلم الإلكتروني.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى دور المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني في مبادرة التعليم المصرية وتطوير مجالات التعلم الإلكتروني، وإلى تجربة «e-lab» التي تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس وعدة جامعات أخري، لتحويل الخبرات الأكاديمية والتجارب العلمية بكليات العلوم والهندسة إلى الشكل الإلكتروني التفاعلي.

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