كوريا الجنوبية تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و714 حالة.كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.