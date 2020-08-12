تأجيل حل البرلمان النيوزيلندى تمهيدا للانتخابات بسبب كورونا

أرجأت نيوزيلندا اليوم الأربعاء حل برلمانها تمهيدا للانتخابات المقبلة، وذلك في الوقت الذي تغلق أكبر مدن البلاد بسبب تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا.وسيتم إغلاق مدينة أوكلاند بعد تسجيل أربع حالات للإصابة بالفيروس أمس الثلاثاء لدى أسرة واحدة في المدينة، مع عدم قدرة المسؤولين على تحديد مصدر انتقال الفيروس إلى هؤلاء الأشخاص.وجاء تسجيل تلك الحالات بعد مرور 102 يوم دون تسجيل حالات إصابة داخل نيوزيلندا.وكان من المقرر أن يتم حل البرلمان اليوم الأربعاء، لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قالت لوسائل إعلام إنه سيتم تأجيل ذلك حتى يوم الاثنين على الأقل.وقالت أردرن: "تركيزنا الأساسي على استجابتنا للصحة".يشار إلى أنه يجب أن يتم حل البرلمان قبل أن يوجه الحاكم العام المفوضية الانتخابية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 19 سبتمبر.