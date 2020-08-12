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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:51 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 11 أغسطس انخفاضا من 44 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانج.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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