السلطات الإسبانية تحذر السياح من «أوراق نقدية من السينما»

حثت السلطات الإسبانية السياح الأجانب على التحقق من أوراق اليورو النقدية، مؤكدة أن البلد يغص بأوراق نقدية مزيفة مخصصة للتصوير السينمائي، حسبما أوردت صحيفة "Express" البريطانية.وأوضحت أجهزة الأمن المحلية أنها كشفت عن وجود كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة المخصصة للاستخدام من قبل ممثلين في أفلام سينمائية وإعلانات، وأن هناك عصابات تحاول الاتجار بها.ومما يعرض السياح للخطر أن هذه الأوراق لا تحمل علامة تنبه بأن استخدامها تجاريا "غير قانوني".وقالت الشرطة إنها كشفت عصابتين، واحتجزت عددا من الأشخاص وضبطت أوراق يورو نقدية بقيمة 5 و10 و20 و50 يورو. ويعتقد أن حوالي 100 ألف يورو مزيفة تم بيعها عبر الإنترنت، بزعم أن بإمكان هذه الأوراق أن تخدع آلات المراقبة في المتاجر، لكن الأمر ليس كذلك.