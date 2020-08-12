رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تحجز على يخوت ومراكب مشاهير متهمين بغسيل الأموال

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:09 ص
يخوت
يخوت
وكالات
طباعة
كشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمين بغسل الأموال في الكويت.

وقال المصدر إن النيابة طالبت وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوبون عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

وأضاف أن النيابة قدمت سجلًا يبين عدد اليخوت والمركبات والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على وزارة المواصلات تنفيذ القرار فورًا.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف العديد من مشاهير "السوشيال ميديا" الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

يذكر أنه سبق وأن صدر قرار تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

كما قالت الصحيفة الكويتية، إن حملة الحرب على الفساد ستطال المشاهير، والمتنفذين، والشركات التي تحاول الإيهام بأن الأموال التي تدخل في حساباتها مشروعة.

وصرح مصدر للصحيفة بأن النيابة العامة تلقت نحو 10 بلاغات "غسل أموال" ضد شركات دخلت حساباتها أموال طائلة، في حين إن نشاط بعضها ورأسمالها أقل من الأرباح التي تدخل حساباتها.

وأشار المصدر إلى أن وحدة التحريات أكدت في بلاغاتها أن هناك شبهة غسل الأموال بحق عدد من الشركات، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بفحصها وطلب تحريات من جهاز أمن الدولة، ومن ثم قد تتخذ إجراءات ضبط وإحضار وتجميد أرصدة ومنع سفر في الأيام القليلة المقبلة بحق المتهمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس