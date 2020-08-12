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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فكتوريا الأسترالية تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا الجديدة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:06 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت سلطات ولاية فكتوريا الأسترالية تسجيل حصيلة يومية قياسية لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا.

وأشارت السلطات إلى تسجيل 21 وفاة، و410 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات والإصابات في فكتوريا، التي تعتبر ثاني أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان، بالمقارنة مع حصيلة يوم الإثنين، حين تم تسجيل 19 وفاة و331 إصابة.

وكانت سلطات الولاية قد فرضت في وقت سابق حظر التجوال في أوقات الليل ضمن تشديد الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا، وأغلقت النشاط لبعض القطاعات الاقتصادية.

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