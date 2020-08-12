رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

أحرز كليدونة جونسون رقمين مزدوجين ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 123-105 على هيوستون روكتس، المتأثر بالغيابات، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالقرب من أورلاندو.وسجل جونسون 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، في أفضل حصيلة في مسيرته في الجانبين، وأضاف ديمار ديروزان 23 نقطة ليحقق سبيرز فوزه 32 هذا الموسم مقابل 38 هزيمة واستمر سبيرز في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.ويطارد سان أنطونيو وفينكس صنز فريق ممفيس جريزليز في القسم الغربي، حيث يلعب تاسع الترتيب بعد استئناف الدوري مع صاحب المركز الثامن على بطاقة الظهور في الأدوار الإقصائية.وتقدم سان أنطونيو، الذي فاز بثلاث مباريات متتالية، بفارق 17 نقطة بعد النصف الأول ووصف التفوق إلى 24 نقطة في الربع الثالث قبل أن يبدأ الربع الأخير بنتيجة 98-78، ويخرج بالانتصار في النهاية.وضمن هيوستون في وقت سابق التأهل للأدوار الإقصائية لكن بعد هذه الهزيمة لم يعد بوسعه أن يحتل مركزا أفضل من الرابع بالقسم الغربي.وتصدر راسل وستبروك قائمة مسجلي روكتس برصيد 20 نقطة بعدما غاب عن آخر مباراتين، وأضاف جيف جرين 17 نقطة.وخاض روكتس، الذي فاز أربع من ست مباريات بعد استئناف الموسم، المباراة دون أفضل مسجل للنقاط بالفريق جيمس هاردن الذي حصل على راحة، كما غاب زميله إيريك جوردون بسبب إصابة في الكاحل.