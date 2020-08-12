الإكوادور تعلن حالة الطوارئ فى السجون

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو فرض حالة الطوارئ في جميع السجون في بلاده، وذلك بعد وقوع أعمال عنف واضطرابات في العديد منها.وقال الرئيس، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس": "على خلفية الحوادث الخطيرة أمرت بإعلان حالة الطوارئ في سجون البلاد، لتنضم القوات المسلحة للجهود للسيطرة على المافيا التي تتسبب بالفوضى في السجون".وأضاف مورينو: "سنواصل محاربة الجريمة على كافة الجبهات".ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل 11 شخصًا وإصابة 15 آخرين، بينهم رجال أمن، في أعمال عنف في أحد سجون مدينة جواياكيل، الذي وقعت فيه اشتباكات بين ممثلي مختلف الجماعات الإجرامية.ووقعت أعمال عنف، خلفت قتلى أيضا، في بعض السجون الأخرى في البلاد.