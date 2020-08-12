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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 400 ألف ووفياتها تقارب 13500

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:52 ص
كورونا فى كولومبيا
كورونا فى كولومبيا
وكالات
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تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 400 ألف، بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربًا من 13500، وما زالت وحدات العناية المركزة في العاصمة بوجوتا ممتلئة عن آخرها تقريبًا.

وقالت وزارة الصحة في إحصائياتها اليومية، إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيًا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

وأفادت السلطات الصحية المحلية، بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوجوتا تقارب 89 في المئة، وبالعاصمة أكثر من ثلث إصابات كورونا في كولومبيا.

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