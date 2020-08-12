أول تعليق من ترامب على اختيار كامالا هاريس نائبة لبايدن

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السناتورة كامالا هاريس التي اختارها خصمه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له، بأنها العضو «الأكثر فظاعة» في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه «متفاجئ» لهذا الاختيار.وصرّح «ترامب» للصحفيين في البيت الأبيض بأن «هاريس» لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها «بايدن»، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار؛ لأن أداءها كان ضعيفًا.وقال «ترامب»، إنه في العام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوًا في المحكمة العليا، كانت «هاريس» الأكثر لؤمًا وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ.