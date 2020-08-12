«التعاون الخليجى» لـ تركيا: أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التهديدات التي وجهها مسئولون في تركيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن "أمن دول مجلس الخليج كل لا يتجزأ".وشدد الحجرف، خلال لقائه مع السفير التركي لدى المملكة إردوغان كوك، على "حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".وأعرب الحجرف عن استنكاره لـ"التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسئولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا أن" أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون".كما أكد تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال الخميس إن بلاده "ستحاسب الإمارات في الزمان والمكان المناسبين إزاء أنشطتها الضارة بليبيا وسوريا"، حسب زعمه.ورد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش على التصريحات مهاجمًا تركيا وطالبها بالتوقف عن التدخل في الشئون العربية.وقال قرقاش: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".