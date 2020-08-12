حارس مرمى المصرى يعلن اعتزاله على الهواء بسبب فيروس كورونا

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، اعتزاله عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وذلك رداً على اتهامه بالتسبب في نشر فيروس كورونا بمعسكر الفريق.وقال حارس مرمى المصري: "والدتي توفيت منذ يومين، والبعض اتهمني كسبب في انتشار الفيروس، وهذا غير صحيح تماماً، وأنا مش هلعب كورة تاني، مسحتي مع الفريق جاءت إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية".يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن إدارة النادي طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة أمام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا.وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" علي قناة الزمالك، إن مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.