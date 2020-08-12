«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار والرياح معتدلة، شديد الحرارة على جنوبه والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.وتكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبا) على منطقة حلايب وشلاتين.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 32 24وادي النطرون 33 25طنطا 33 24شبين الكوم 34 25دمنهور 33 24بلطيم 31 24مطروح 29 24السلوم 31 23سيوة 36 23بورسعيد 31 24دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 33 25الإسماعيلية 36 23السويس 36 23العريش 31 23رفح 30 23رأس سدر 36 26نخل 34 20نويبع 36 28طابا 35 24كاترين 32 18الطور 38 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 39 29مرسى علم 38 28الفيوم 36 25بني سويف 37 25المنيا 37 24أسيوط 38 26سوهاج 38 28قنا 39 28الأقصر 41 28أسوان 42 30إدفو 42 29أبوسمبل 42 29الوادي الجديد 40 29شلاتين 37 28أبورماد 36 29حلايب 34 30رأس حدربة 33 30