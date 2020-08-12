«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:55 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار والرياح معتدلة، شديد الحرارة على جنوبه والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.
وتكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبا) على منطقة حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 24
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 24
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 23
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 36 26
نخل 34 20
نويبع 36 28
طابا 35 24
كاترين 32 18
الطور 38 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 37 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 26
سوهاج 38 28
قنا 39 28
الأقصر 41 28
أسوان 42 30
إدفو 42 29
أبوسمبل 42 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 37 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار والرياح معتدلة، شديد الحرارة على جنوبه والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.
وتكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبا) على منطقة حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 24
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 24
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 23
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 36 26
نخل 34 20
نويبع 36 28
طابا 35 24
كاترين 32 18
الطور 38 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 37 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 26
سوهاج 38 28
قنا 39 28
الأقصر 41 28
أسوان 42 30
إدفو 42 29
أبوسمبل 42 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 37 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30