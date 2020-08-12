شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

تأهل شاختار دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه الكبير على بازل السويسري بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء بملعب فيلتينس ارينا في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.سجل رباعية شاختار كلًا من: جيونيور مورايس في الدقيقة الثانية وتايسون في الدقيقة 22 والآن باتريك في الدقيقة 75 من ركلة جزاء ودوملسون دوس سانتوس في الدقيقة 88، بينما احرز هدف بازل الوحيد اللاعب ريكي فان في الدقيقة 90.ويواجه شاختار في الدور نصف النهائي فريق انتر ميلان الايطالي يوم 17 اغسطس الجاري.