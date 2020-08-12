السفير الروسى فى بيلاروس: إفراج مينسك عن الصحفيين الروس خطوة ودية

وصف السفير الروسي لدى بيلاروس، دميتري ميزينتسيف، إفراج سلطات البلاد عن الصحفيين الروس الذين احتجزتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، بأنه خطوة ودية من جانب مينسك.وأكد السفير الروسي، أن الصحفيين الروس الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات التي اندلعت على خلفية انتخابات الرئاسة البيلاروسية في 9 أغسطس الجاري.وحث الصحفيين غير المعتمدين على عدم أداء واجباتهم المهنية في بيلاروس.وأضاف أن، وزارة الداخلية البيلاروسية تتعاون مع الجانب الروسي بصورة "وثيقة ومعنية وثابتة" في إطلاق سراح الصحفيين.وكان الأمن البيلاروسي قد اعتقل أكثر من 10 مواطنين روس يعملون لصالح وسائل إعلام ناطقة باللغة الروسية، بينها وكالة "روسيا سيغودنيا"، وقناة "دوجد" وبوابة "ميدوزا"، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في ليل من 9 إلى 10 أغسطس، بعد الانتخابات التي فاز فيها رئيس البلاد الحالي ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.