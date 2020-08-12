مصرع طفل أثر حادث دهس قطار بأسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر حادث دهس قطار، بنجع المرداب بالأعقاب بقرية أبوالريش بأسوان، وعلى الفور تم نقله إلى مسجد أول النجع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع "محمد.أ. م. ع"، يبلغ من العمر 4 سنوات، على الفور توجهت القوات الأمنية ومحمد ممدوح رئيس الوحدة المحلية لقرى أبوالريش إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.