رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة «وول ستريت» تغلق منخفضة وسط قلق بشأن مأزق فى محادثات التحفيز

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:34 ص
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
وكالات
طباعة
أغلق المؤشر «ستاندرد اند بورز 500» منخفضًا، بعد أن غير مساره في أواخر الجلسة عقب تعليقات بشأن مأزق في محادثات حول تشريع لحزمة إنفاق عام لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وظل المؤشر القياسي مرتفعًا معظم الجلسة، واقترب في إحدى المراحل من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير قبل بداية أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي تسببت في واحد من أكبر الانهيارات في تاريخ بورصة «وول ستريت».

وأبلغ السناتور ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قناة «فوكس نيوز»، أن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا اليوم مع زعماء الديمقراطيين في الكونجرس بشأن تشريع لمساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أن انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر «داو جونز الصناعي» منخفضًا أيضًا، بينما هبط المؤشر «ناسداك» أكثر من واحد بالمئة، في أداء أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم التكنولوجيا.

وأنهى «داو جونز» جلسة التداول منخفضًا 104.53 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 27686.91 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد اند بورز 500 القياسي» 26.78 نقطة، أو 0.79 ىالمئة، ليغلق عند 3333.69 نقطة.

كما هبط المؤشر «ناسداك المجمع» 182.74 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 10785.62 نقطة.

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

أول تعليق من تامر حبيب على صورته مع أمينة خليل

محمد الباز يكتب: طلى علينا يا بتول

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

تنسيق المعاهد الحكومية 2020

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس